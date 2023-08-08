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إجراءات تعسفية بحق أسرى الجبهة الشعبيّة

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات تعسفية بحق أسرى الجبهة الشعبيّة



رام الله/سما/

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأنّ ما تُسمى مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن "مجدو" تفرض جملة من الإجراءات بحق أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

وأوضح المركز، أنّ الإجراءات التي تفرضها مصلحة السجون هي: منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم، وسحب الأجهزة الكهربائية من داخل الغرف خاصة المراوح الكهربائية في ظل الحر الشديد، وإغلاق كافة الغرف التي يتواجد بها أسرى الجبهة الشعبية.

يشار إلى أنّ يشرع أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال شرعوا اليوم بخطواتهم النضالية لمواجهة الهجمة الصهيونيّة ضد قيادات وكوادر الجبهة في السجون، من قبل ما يُسمى جهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك" وأذرعه في السجون، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستنفار، والإعلان عن خطوات تكتيكية قد تتصاعد نحو المعركة الشاملة.

وأفادت مصادر خاصة بمركز حنظلة من داخل السجون، بأنّ الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الإداريين والتمديد المستمر لهم استدعى إعداد برنامج نضالي تخوضه الجبهة إلى جانب العديد من الأسرى الإداريين عبر مواجهة تكتيكيّة متدحرجة للتصدي لهذه السياسة.ب

#اسرى الجبهة الشعبية

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