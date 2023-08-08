جمعية البنوك: استمرار عمليات السطو يشكل خطراً داهماً على الاستقرار المالي

رام الله/سما/

قالت جمعية البنوك العاملة في فلسطين، إنّ استمرار عمليات السطو المتكررة على فروع ومكاتب البنوك في أماكن متعددة من الوطن والتي بلغ عددها (5) عمليات في آخر شهرين، يشكل خطراً داهماً على الاستقرار المالي في فلسطين وعلى النمو الاقتصادي تباعاً.

وأدانت الجمعية في بيان الثلاثاء، هذه العمليات الخارجة عن أخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني.

وأهابت بالسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية العمل على التصدي بكل حزم وقوة "لهذه الفئة التي تعبث بأمن المواطن وأمواله وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي.

وناشدت أجهزة الأمن بالعمل وبكل حزم لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، وأن تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المؤسسات المصرفية والمالية والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال حماية للاقتصاد الوطني.