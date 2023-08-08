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"حماس": طقوس الكهنة للمستوطنين داخل الأقصى تصعيد جديد للحرب الدينية

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": طقوس الكهنة للمستوطنين داخل الأقصى تصعيد جديد للحرب الدينية



غزة/سما/

قال حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن أداء مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء لصلوات تحاكي طقوس الكهنة في تحضيراتهم لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، تصعيد جديد للحرب الدينية على مقدساتنا.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح عبر تويتر، أن هذا السلوك "رفع في مستوى العدوان على هوية الأقصى".

وشدد على أن شعبنا سيواصل نضاله لحماية الأقصى وهويته مهما بلغت التضحيات.

وأظهر مقطع مصور ظهر اليوم لمجموعة من المستوطنين تطلق على نفسها "جماعه الهيكل في أيدينا" وهم يقيمون صلاة الكهنة تمهيدًا لتحويل قبة الصخرة للهيكل المزعوم.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

#حماس

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