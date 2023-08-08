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سلطة الطاقة: جهود تُبذل لاستئناف مد القطاع بالكهرباء ومنحة الـ50 شيكلًا لمنتفعي الشؤون

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة: جهود تُبذل لاستئناف مد القطاع بالكهرباء ومنحة الـ50 شيكلًا لمنتفعي الشؤون



غزة/سما/

قال رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل: "هناك جهود تُبذل مع الجانب المصري لاستئناف مد قطاع غزة بالكهرباء، وزيادتها لتصل إلى 40 ميغا وات".

جاء ذلك خلال ورشة عمل بغزة، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، مضيفًا أنّ وفد من شركة الكهرباء متواجد حالياً في القاهرة للاتفاق على تشغيل الخطوط المصرية الممتدة للقطاع، وتوقعات بأن يتم تشغيلها بداية العام القادم.


وأضاف إسماعيل، أنّ تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سينتهي مع نهاية العام الجاري، متوقّعًا البدء بتنفيذه العام القادم بتمويل من قطر وسيضخ نحو 300 ميغاواط مع بداية عام 2026.

وأشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى نستقبل الطاقة المفترض تزويد غزة بها خلال عام 2026 وهي من متطلبات المانحين وهناك مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات

وبين أن مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة كي تستوعب هذه الطاقة، منوهًا إلى أنه يوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير وهي خدمة اختيارية للمواطنين وليست إجبارية.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة في غزة، أنّ منحة 50 شيكل الشهرية لمستحقي الشؤون الاجتماعية دائمة وليست مؤقتة، لافتًا إلى وجود توجهات لتجميد خصم المديونيات القديمة بغزة خلال تعبئة كروت الكهرباء.

#سلطة الطاقة

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