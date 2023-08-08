وزير الحكم المحلي: تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه يحول دون تحقيق التنمية الشاملة

رام الله/سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وهجمات مستوطنيه على القرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتدميرهم للبنية التحتية، وللمرافق العامة وممتلكات المواطنين، يحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة التي نسعى إلى الوصول إليها.

جاء ذلك خلال لقاء الصالح، مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للضفة الغربية وغزة "USAID"إيمي توهيل "ستول"، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.

وأكد الصالح أن الوزارة بالرغم من جميع التحديات والعراقيل التي يحاول الاحتلال من خلالها منع وتأخير وتدمير العديد من المشاريع التطويرية التي تسعى الوزارة، من خلالها إلى تمكين الهيئات المحلية وتطوير قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلا أنها مصممة على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة بالرغم من محدودية الدعم الخارجي والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، جراء استمرار الاحتلال في اقتطاع الأموال من المقاصة التي هي بالأساس حق لشعبنا.

ودعا الإدارة الأميركية إلى ممارسة مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال، من أجل وقف الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين من إقامة وتنفيذ المشاريع التي تمكّنهم من استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق المسماة "ج"، والسماح أيضا لهم بحفر آبار المياه، للحد من معاناة المواطنين، جراء شح المياه وندرتها خاصة في فصل الصيف، وقيام شركة المياه الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه الواصلة إلى محافظتي الخليل وبيت لحم، الأمر الذي أثر سلبا في حياة المواطنين، وأضر بالمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية.

وشدد على ضرورة تقديم الوكالة الأميركية الدعم للهيئات المحلية، من خلال التنسيق المباشر مع الوزارة، لتنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية تُعنى بالشباب، والمرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، والعمل على دعم سياسات الوزارة وتوجهاتها في العمل في المناطق الأقل حظا، وتعزيز قضايا المساءلة المجتمعية، وتحفيز المواطنين على المشاركة في اتخاذ القرارات والتخطيط لمجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في الانتخابات، وغيرها.

بدورها، أطلعت ستول، الصالح على طبيعة المشاريع التي تنفذها الوكالة في فلسطين، ودعم بعض المشاريع الحيوية التي تخدم السكان المحليين.

وأكدت حرصها على استمرار التعاون والتواصل مع الوزارة من أجل إيجاد آلية عمل مشتركة لتوجيه الدعم إلى المواطنين، وتسهيل وصول الخدمات الأساسية إليهم.