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العمل بغزة تتخذ قرارا لمنع استغلال عمال الداخل المحتل

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تتخذ قرارا لمنع استغلال عمال الداخل المحتل



غزة/سما/

أعلنت وزارة العمل في غزة عن تفعيل نظام شركات التشغيل في الداخل المحتل، والذي تم إقراره في العام 2019م، من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، بناءً على توصية الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل.

وأوضح م. الغصين أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.

وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

ونوه أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.

#العمل بغزة

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