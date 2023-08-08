نقابة الموظفين تطالب بصرف دفعة الراتب.. معروف: جهود تبذل رغم الضائقة المالية

غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الحكومة تعمل من أجل انتظام صرف رواتب الموظفين رغم الضائقة المالية التي تمر بها.

وأكد معروف خلال حديثه لإذاعة "الشعب" المحلية، أن عدم وجود تساوي بين النفقات والإيرادات سبب عجز مالي في كل شهر لدى الحكومة، بالرغم من الجهود التي تبذل من أجل تعزيز الايرادات، حيث وصل العجز التراكمي إلى ما يزيد عن مبلغ 116 مليون شيقل.

وأشار إلى أن الحكومة طوال الفترة الماضية تحملت الغلاء على أسعار الغاز من أجل أن تصل أنبوبة الغاز للمواطنين بنفس السعر المعلن من قبل هيئة البترول.

وأضاف معروف، أن هناك تراجع واضح في عملية الدعم وخاصة للقطاع الصحي، مؤكداً أن وزارة المالية تسعى للحد منه.

وأكد معروف، أن الجهات الحكومية بغزة تعمل من أجل تطوير العلاقة التجارية مع جمهورية مصر، إضافة لسعى المستوى السياسي لضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المجال من اجل التصدير والاستيراد، وفتح المجال لتطوير قدرات الشباب الكامنة، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في القطاع في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

ولفت إلى سعي لجنة العمل الحكومي الدائم من أجل خدمة المجتمع وتقديم كل ما هو جديد ومتطور في مختلف مناح الحياة.

وذكر معروف، أن لجنة العمل الحكومي تعمل ضمن جدول من الأولويات وتحاول دائمًا أن تخدم في قراراتها كل فئات المجتمع بالرغم من الصعوبات والحصار وقلة الإمكانيات، حيث أن القرارات التي تصد عن اجتماعات اللجنة لا تخلو من تقديم خدمة للفئات المتعففة والمتضررة نتيجة الحصار والانقسام.

وأشار إلى وجود حملة ما زالت سارية المفعول لسائقي الأجرة لتخفيض رسوم الترخيص والإعفاء الضريبي.

وفي السياق طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء رئاسة العمل الحكومي ووزارة المالية بسرعة صرف دفعة الراتب الشهرية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت النقابة في بيان لها "إنها تتوجه بالتحية إلى جموع الموظفين والموظفات، وتقدر تفانيهم في أداء واجباتهم مهما كانت التحديات، فهم الدرع الحامي للوطن والمواطن.

وتقدمت النقابة لهم بالشكر والتقدير على صبرهم وصمودهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الظالم المفروض عليه منذ 17 عاما.

وأضافت أنه "في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية؛ تطالب نقابة الموظفين وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو، وتعبر النقابة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه".

ودعت النقابة رئاسة العمل الحكومي للتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.