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الاحتلال يزعم اعتقال خلية فلسطينية خططت لتنفيذ عمليات بتوجيه من قيادي بـ"الشعبية"

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اعتقال خلية فلسطينية خططت لتنفيذ عمليات بتوجيه من قيادي بـ"الشعبية"



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن قوت الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدد من الفلسطينيين من نابلس وجنين  شمالي الضفة الغربية المحتلة بزعم تخطيطهم لنتفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.


وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تحت بند سمح بالنشر: " خلال عملية مشتركة بين الشاباك والجيش، اعتقلت القوات عدد من الفلسطينيين من الضفة "نابلس وجنين" خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار بتوجيهات من ناشط في الجبهة الشعبية "علام الكعبي" تم ترحيله إلى قطاع غزة في صفقة شاليط ويقيم الآن في لبنان.

وبين مكتب إعلام الإسرى أن المعتقلين عرف منهم:" مراد الكعبي من نابلس وخالد أبو الهيجا من جنين.

وأشارت يديعوت إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المعتقلين، لافتة إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين آخرين. 

 
#اسرائيل #علام الكعبي #الجبعة الشعبية

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