غالانت يهدد: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري "

القدس المحتلة/سما/

أجرى وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، جولة على الحدود مع لبنان، مهددا بأن "إسرائيل ستعيد لبنان الى العصر الحجري"، بالتزامن مع جولة دبلوماسية ينفذها الجيش اللبناني.



وخلال الجولة، حذر غالانت "حزب الله" والحكومة اللبنانية من أن "إسرائيل ستكون مستعدة لمهاجمة كل متر من أصول الحزب وإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجموا إسرائيل".

وتوجه إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قائلا: "لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت ثمنا باهظا للغاية. إذا ... تطور هنا تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".

وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

يذكر أنه على الجانب الآخر، ينظم الجيش اللبناني جولة لشرح وإظهار النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومواكبة إعلامية.