انفصال رامي مالك عن لوسي بوينتون

وكالات / سما /

أكدت تقارير عالمية انفصال الممثل رامي مالك، عن حبيبته لوسي بوينتون بعد علاقة حب دامت بينهما لمدة 5 سنوات، وتوقع الكثيرون لها الوصول إلى الزواج لما بينهما من تفاهم كبير وحب عكسته تصريحاتهما خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة The Sun تطرقت إلى أن انفصال الثنائي حدث مطلع العام الجاري بهدوء دون أن يشعر أحد بالأمر، وذلك بعدما بدأت علاقة حبهما منذ فيلم Bohemian Rhapsody.

وقد جاء الخبر بعدما ظهر رامى مالك وهو بالقرب من نجمة The Crown إيما كورين فى حفل BST Hyde Park الذى أقامته Bruce Springsteen فى لندن، وانضم الممثل، البالغ من العمر 42 عامًا، إلى نجمة مسلسل ،Netflix 27 عامًا، فى مقاعدهم للاستمتاع بالعرض على ما يبدو وضع رامى يده على ركبة إيمًا، وهو ما أثار آنذاك وجود علاقة حب جديدة له.