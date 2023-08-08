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الاحتلال يعتدي على شابين بمسافر يطا جنوب الخليل

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على شابين وهددتهم بإطلاق النار عليهما، بعد اقتحامها مسكن عائلتهما وهو عبارة عن (كهف) بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "مغاير العبيد" بالمسافر، وداهمت كهفا يأوي عائلة المواطن شحادة مخامرة، واعتدت على نجليه الشابين عز ومصلح مخامرة، وهددتهم بإطلاق النار عليهما قبل أن تقوم بتفتيش الكهف وتستولي على هواتفهم المحمولة.

وتقوم قوات الاحتلال منذ اسبوع بعملية بالاستيلاء على المعدات ومولدات الكهرباء التي يستخدمها سكان مسافر يطا في عملية ترميم كهوفهم.، في خطوة تستهدف ترحيلهم عن المنطقة التي تقدر مساحتها بعشرات آلاف الدونمات لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال #الخليل

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