رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

-الارهاب الاسرائيلي في الضفة الغربية مدعوم من الائتلاف الحكومي

-إسرائيل ذاهبة نحو الهاوية .. هذا ما يجب أن تفعله

-سيناريو المواجهة مع حزب الله

-مستوطنون يحتجون على البناء الفلسطيني قرب "غوش عتصيون"

-انتحار جندي إسرائيلي بإحراق نفسه بعد تجاهل الجيش وضعه النفسي

"يديعوت أحرونوت":

-عضو كنيست: نتنياهو يلحق ضررا أكثر من الإيرانيين

-ضغوط على سموتريتش بعد رفضه تحويل ملايين الشواقل للسلطات المحلية العربية

-إنهاء "العمل المسلح" في جنين يحتاج لوقت طويل جداً

-رئيس الشاباك السابق ديسكن يقترح خطة عشرية لإسقاط "الدكتاتورية" في إسرائيل

-الشاباك" يحذر من تنامي التحريض ضد شخصيات قضائية إسرائيلية بارزة

-سموتريتش: لن أوقع على التنازلات الاقتصادية التي سيقدمها نتنياهو للفلسطينيين

"معاريف":

-ممارسات إسرائيل "قمعية.. عنصرية.. متطرفة"

-بن غفير آخر من يعلم بقضية أمنية تحت مسؤوليته

-نتنياهو خلال لقائه وفد من الكونغرس الأميركي: "يجب خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران"

-الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

-"إسرائيل" تزعم اغتيال مهندس إيراني رفيع المستوى في سورية

-مسؤولون إسرائيليون يحذرون من مواجهة "محدودة"مع حزب الله

-نتنياهو تجاهل طلبًا أميركيًا بشأن موقفه من عنف المستوطنين