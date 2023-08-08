فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
-الارهاب الاسرائيلي في الضفة الغربية مدعوم من الائتلاف الحكومي
-إسرائيل ذاهبة نحو الهاوية .. هذا ما يجب أن تفعله
-سيناريو المواجهة مع حزب الله
-مستوطنون يحتجون على البناء الفلسطيني قرب "غوش عتصيون"
-انتحار جندي إسرائيلي بإحراق نفسه بعد تجاهل الجيش وضعه النفسي
"يديعوت أحرونوت":
-عضو كنيست: نتنياهو يلحق ضررا أكثر من الإيرانيين
-ضغوط على سموتريتش بعد رفضه تحويل ملايين الشواقل للسلطات المحلية العربية
-إنهاء "العمل المسلح" في جنين يحتاج لوقت طويل جداً
-رئيس الشاباك السابق ديسكن يقترح خطة عشرية لإسقاط "الدكتاتورية" في إسرائيل
-الشاباك" يحذر من تنامي التحريض ضد شخصيات قضائية إسرائيلية بارزة
-سموتريتش: لن أوقع على التنازلات الاقتصادية التي سيقدمها نتنياهو للفلسطينيين
"معاريف":
-ممارسات إسرائيل "قمعية.. عنصرية.. متطرفة"
-بن غفير آخر من يعلم بقضية أمنية تحت مسؤوليته
-نتنياهو خلال لقائه وفد من الكونغرس الأميركي: "يجب خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران"
-الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات
-"إسرائيل" تزعم اغتيال مهندس إيراني رفيع المستوى في سورية
-مسؤولون إسرائيليون يحذرون من مواجهة "محدودة"مع حزب الله
-نتنياهو تجاهل طلبًا أميركيًا بشأن موقفه من عنف المستوطنين