المباحث بغزة تضبط 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا

غزة / سما /

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا، بقيمة إجمالية بلغت "19" ألف شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عنها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف المفقودة.

وأوضحت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها ضبط الهواتف المفقودة خلال "72" ساعة من الإبلاغ عنها.

ولفتت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" إلى أنه جرى إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.