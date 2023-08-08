  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المباحث بغزة تضبط 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث بغزة تضبط 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا



غزة / سما /

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا، بقيمة إجمالية بلغت "19" ألف شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عنها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف المفقودة.

وأوضحت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها ضبط الهواتف المفقودة خلال "72" ساعة من الإبلاغ عنها.

ولفتت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" إلى أنه جرى إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#المباحث بغزة #الهواتف #غزة

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

الاقتصاد بغزة توضّح سبب منع استيراد الزي المدرسي

يديعوت: هذا هو البديل للانفصال عن الفلسطينيين..

جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد يوم من انتحار زميله

"يسرائيل هيوم": سيناريو "مرعب" للحرب القادمة مع حزب الله والفلسطينيين

إسرائيل: الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا سيشمل سكان غزة الأميركيين

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يتوجه على متن مروحية أردنية لعمان للقاء العاهل الأدرني

أستراليا تغير سياستها لصالح الفلسطينيين وتقرر استخدام هذه المصطلحات ..

سموتريتش: نتنياهو يؤيد قراري بتجميد ميزانية التعليم للمقدسيين

image_processing20230808-810011-rwk58

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتفجر منزل الشهيد خروشة

t7EcQ

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية