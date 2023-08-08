بعد غياب 14 عامًا.. كريم عبد العزيز يلتقي منى زكي فى فيلم "لعب عيال"

وكالات / سما /

يلتقى النجم كريم عبد العزيز النجمة منى زكى في فيلم "لعب عيال" من إخراج طارق العريان، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتأتى عودة الثنائى الناجح بعد غياب 14 عامًا منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم" الذى قدماه عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه..

وينتظر الجمهور عودة الثنائى كريم ومنى زكى إلى شاشات السينما حيث يعد كريم ومنى من أنجح الثنائيات في السينما على مدار الـ20 عامًا الماضية، ويجرى طارق العريان حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وترشيح باقى فريق الممثلين، وخمن المقرر أن يبدأ كريم عبد العزيز ومنى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة .

ويعرض لكريم عبد العزيز حاليًا في السينما فيلم "بيت الروبى" وحقق أعلى الإيرادات في السينما مسجلا 117 مليون جنيه حتى الأن، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، مصطفى أبو سريع، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى .

وفى سياق آخر يصور حالياً كريم عبد العزيز مسلسله الجديد "الحشاشين" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كلا من فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى ، وتاليف عبد الرحيم كمال .

وتنتظر منى زكى عرض فيلم "الجواهرجى" مع النجم محمد هنيدى، ومقرر عرضه خلال موسم السينما القادم، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أحمد صلاح السعدنى، ريم مصطفى، لبلبة، وعدد كبير من الفنانين، إخراج إسلام خيرى .