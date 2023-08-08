إنفلونسر تطلب من شركة سيارة "مجانًا" مقابل الدعاية

وكالات / سما /

أصيبت موظفة فى إحدى شركات تمويل السيارات بالذهول عندما حاولت إنفلونسر طلب سيارة مجانية من الشركة مقابل "الظهور" على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث شاركت الموظفة من خلال موقع Reddit، صورة للبريد الإلكترونى الذى تم إرساله إلى شركة التمويل التى لم تذكر اسمها.

قالت الإنفلونسر التى ادعت أن لديها 33 ألف متابع على إنستجرام، إنها "لا تستطيع شراء سيارة جديدة" وستكون "ممتنة للغاية" إذا قامت الشركة "بإهدائها أو إعارتها" سيارة بمجرد اجتيازها امتحان القيادة، وفقًا لديلى ميل.

وأضافت أنها سترد الجميل من خلال الترويج للشركة عبر الإنترنت من خلال متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعى، لكنها كانت محظوظة، حيث كشفت الموظفة أنها رفضت عرض المؤثر بأدب.

عند مشاركة البريد الإلكترونى على Reddit، علقت عليه: "أنا أعمل لدى فريق خدمة عملاء شركة تمويل السيارات وقد تلقيت هذا البريد الإلكترونى مؤخر.. كانت إجابتى تتلخص فى الضحك.

فى البريد الإلكترونى، كتبت الانفلونسر ، "مرحبًا، لقد تواصلت للتو وآمل أن أحصل على فرصة لاختبار إحدى سياراتك.. سأرد الجميل عن طريق الإعلان عن السيارة على فيس بوك وانستجرام .. لدى حاليًا أكثر من 33 ألف على إنستجرام وحوالى 6 آلاف على فيس بوك الخاص بى، وأكثر من 1000 صديق على صفحتى الأصلية على فيس بوك، وأتعلم حاليًا القيادة.

من غير الواضح ما إذا كانت تعنى السيارة الهدية الترويجية التى تأمل فى الحصول عليها، أو ما إذا كانت لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى سيارة.

وتابعت: "أنا أمتلك حاليًا ترخيصًا مؤقتًا". أنا أتلقى استحقاقات الإعاقة لأننى أعانى من القلق، لذلك أجد التعلم مع مدربين لا أعرفهم أمرًا مربكًا للغاية، ولهذا السبب يرغب جيرانى فى تعليمى.. أود أن أغتنم هذه الفرصة لمعرفة ما إذا كنت على استعداد لإعارى سيارة أو إهدائى سيارة، أفضل نظام أوتوماتيكى، لكننى سأكون ممتنًا للغاية لأى شيء"

واستطردت الانفلونسر، موفرة البديل للشركة، قائلة، "حتى السيارة المستعملة سيكون موضع تقدير.. إذا لم تكن على استعداد لإهدائى أو إقراض سيارة، فهل هناك أى فرصة لاستئجار واحدة منكم، من جهة ثانية سيكون موضع تقدير كبير.