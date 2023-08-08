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حبة سحرية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبة سحرية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة



وكالات / سما /

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، على دواء "zuranolone" لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعلها أول حبة فموية معتمدة في الولايات المتحدة خصيصا لهذا المرض، الذي يصيب حوالي نصف مليون سيدة كل عام في البلاد.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة مرضا عقليا خطيرا تعاني منه حوالي 10 إلى 15% من النساء اللائي يلدن في الولايات المتحدة وأحيانا تبدأ المعاناه أثناء الحمل، حسب ما جاء في صحيفة "نيويورك"تايمز".

وأعلنت "إف دي إيه" أن العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية "Zurzuvae"، قد تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يوما.

خطر قد يهدد الحياة

ويشكل اكتئاب ما بعد الولادة حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث تعاني النساء من الحزن والذنب وعدم القيمة، وفي الحالات الشديدة قد يفكرن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.

ولأن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل، بحسب ما ذكره الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، في حديثه لشبكة "سي إن إن".

وقال إن "الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارا مفيدا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، والتي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان".

ورغم النتائج الواعدة للعلاج الجديد قالت رئيسة قسم الطب النفسي في كلية تشان للطب بجامعة ماساتشوستس، إنها لن توصي على الأرجح باستخدام Zurzuvae للمرضى الذين يعانون من اكتئاب متكرر طويل الأمد.

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