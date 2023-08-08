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سبيس إكس تطلق 22 قمراً صناعياً من Starlink

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبيس إكس تطلق 22 قمراً صناعياً من Starlink



وكالات / سما /

تطلق SpaceX 22 قمراً صناعياً من Starlink ، وهبوط صاروخ على متن سفينة في البحر

وأطلقت سبيس إكس 22 أقمارًا صناعية من أقمار ستارلينك للإنترنت وهبطت الصاروخ العائد على متن سفينة في البحر، وفقاً لموقع space.

وانطلق صاروخ فالكون 9 تعلوه مركبة الفضاء ستارلينك من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

وعادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، حيث هبطت بعد حوالي 8.5 دقيقة من إقلاعها على متن طائرة سبيس إكس بدون طيار A Shortfall of Gravitas ، التي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

كان هذا هو الإطلاق الرابع والهبوط لهذا المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

واستمرت المرحلة العليا من فالكون 9 في حمل 22 قمرا صناعيا من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث سيتم نشرها بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

وأطلقت شركة SpaceX الآن حوالي 4900 مركبة فضائية من Starlink حتى الآن، وفقًا لمتتبع الأقمار الصناعية وعالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، أوكثر من 4500 من هذه الأقمار الصناعية تعمل حاليًا.

وتخطط SpaceX لنقل المزيد من مركبات Starlink إلى المدار الأرضي المنخفض خلال الأسابيع والأشهر القادمة، حيث حصلت الشركة على موافقة لنشر 12000 قمر صناعي وتقدمت بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30000 قمر إضافي علاوة على ذلك.

#سبيس إكس #قمر صناعي

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