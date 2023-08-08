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أسرى الشعبية يشرعون اليوم بتنفيذ أولى خطواتهم الاحتجاجية

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تبدأ اليوم الثلاثاء قيادة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، تنفيذ أولى خطواتها الاحتجاجية للضغط على الاحتلال؛ بعد الهجمة الواسعة التي شنتها إدارة مصلحة السجون على أسرى من قادتها.

وقالت الشعبية في بيان مقتضب نشره مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إنها تعلن اليوم الشروع بخطواتها الاحتجاجية، وذلك بتعطيل عملية العدّ، وتعطيل الفحص، ولبس الأسرى ملابس “الشاباص”.

وأوضحت أنّ هذه الخطوات ما هي إلا رسائل واضحة لما تُسمى مصلحة السجون، بأن جميع أعضاء الجبهة بالسجون جاهزون للتصعيد، والبدء بالخطوات التصاعدية.

والثلاثاء الماضي، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، غرف أسرى الجبهة، في معتقل جلبوع، وحولت الأسرى القادة وائل الجاغوب، ونادر صدقة، وحكمت عبد الجليل، وأحمد العارضة إلى التحقيق.

#الجبهة الشعبية

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