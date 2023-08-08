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"حماس": تفجير منزل الشهيد خروشة سلوك نازي عنصري

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": تفجير منزل الشهيد خروشة سلوك نازي عنصري



غزة/ سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، "إن تفجير الاحتلال لمنزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، سلوك نازي عنصري، وتعبير واضح عن عجزه الكامل عن حسم المعركة مع شعبنا ومقاومته".

وأضاف قاسم في بيان له، "إن هذه السياسية الارهابية من العقاب الجماعي، أثبتت فشلها الذريع بوقف ثورة شعبنا التي تواصلت برغم كل جرائم الاحتلال".

وأكد قاسم، أن هذا الإرهاب الإسرائيلي بتفجير بيوت الشهداء والأسرى والمقاومين، سيمثل دافعاً جديداً للثائرين لمواصلة المقاومة وتصعيد الانتفاضة والرد على جرائم الاحتلال. وفق وصفه ووقوله.

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