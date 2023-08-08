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7 فلسطينيين في الاتحاد العربي للكرة المصغرة

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 فلسطينيين في الاتحاد العربي للكرة المصغرة



رام الله / سما /

حصل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة, على "نصيب الأسد" في الانتخابات الأخيرة للاتحاد العربي للعبة.

واختير 7 أعضاء من فلسطين ضمن اللجان المختلفة للاتحاد العربي, إذ تواجد رئيس الاتحاد الفلسطيني حسام الحسين مشرفا عاما للجنة الطبية, ونادي جمجوم عضوا في لجنة التحكيم.

أما إياد أبو ظاهر فاختير ضمن أعضاء لجنة المسابقات, وأحمد شرف في اللجنة الفنية, وأيمن هواش في لجنة التطوير والاستراتيجيات, ومريم سليمان في لجنة الإعلام والتقنيات الحديثة, وديما عرب في اللجنة القانونية.

بدوره, تلقى الحسين اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد العربي, أحمد سليمان, لتهنئته بحصول فلسطين مقاعد مؤثرة في الانتخابات, متمنيا لهم التوفيق.

وأوضح سليمان أن هذه الانتخابات تؤكد كفاءة الاتحاد الفلسطيني وقدرة أعضائه على الارتقاء بمستوى اللعبة في فلسطين والشتات.

#الاتحاد العربي للكرة المصغرة

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