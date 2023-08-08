الرابعة خلال أسبوع : هزة أرضية تضرب البحر الميت

القدس المحتلة / سما /

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، وادي عربة جنوب البحر الميت، وهي المرة الرابعة التي تسجل بها هزة أرضية بغضون الأسبوع الأخير.

وأوضح مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، أن هزة أرضية خفيفة ضربت منطقة وادي عربة ومنطقة البحر الميت في حدود الساعة (08:28)، حسب التوقيت المحلي لمدنية القدس، على عمق 13 كم في باطن الأرض.

وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 30.57 شمالا وخط طول 35.15 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا)، موضحا أن هذا النشاط الزلزالي يعتبر نشاطا طبيعيا لهذه المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، ضربت 3 زلازل تراوحت قوتها بين 1.9 إلى 3.2 درجات على سلم ريختر، منطقة البحر الميت، دون أن يبلغ عن أضرار.

ومنذ مطلع العام الحالي، ضرب عدة هزات أرضية المنطقة والبلاد تراوحت قوتها ما بين 3 إلى 4.2 درجات على مقياس ريختر، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وكان بقوة 7.8 درجات وخلف عشرات آلاف القتلى.

ووفقا لقسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، فإن تم تسجيل 8 هزات أرضية في البلاد منذ مطلع العام الحالي حتى أيار/مايو الماضي، وذلك عدا عن الهزات الارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.