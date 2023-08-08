توتنهام يرفض عرضاً مغرياً من بايرن ميونخ لضم هاري كين

وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين نقلاً عن الصحفي دافيد أورستين أن إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي رفضت عرضاً مغرياً من بايرن ميونخ الألماني لضم هاري كين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم هاري كين هذا الصيف بالرحيل عن توتنهام هوتسبير وسط تمسك واضح وصريح من جانب بايرن ميونخ للتعاقد معه.

وخرج أكثر من مسؤول رفيع من بايرن ميونخ للتأكيد على رغبتهم الشديدة في ضم هاري كين لتعزيز خط هجوم الفريق.

وكان بايرن ميونخ قد قدم عرضاً لتوتنهام بمبلغ 80 مليون يورو لضم هاري كين، ولكنه رفض، لذلك عاد النادي بعرض جديد على أمل موافقة الفريق اللندني.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن بايرن ميونخ حسن عرضه المادي ليصل إلى 100 مليون يورو، لكن إدارة السبيرز رفضت مرة أخرى طلب البايرن بشراء هاري كين.

وأضاف الصحفي الشهير أن بايرن ميونخ بعد رفض عرضه سيقوم بعقد اجتماع قريباً بين أعضاء الإدارة لمناقشة الأمر والبحث عن سبل للوصول لاتفاق مع توتنهام على ضم النجم الإنجليزي.