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مانشستر سيتي يقطع طريق الوصول لبيرناردو سيلفا - سما الإخبارية

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مانشستر سيتي يقطع طريق الوصول لبيرناردو سيلفا

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يقطع طريق الوصول لبيرناردو سيلفا



وكالات / سما /

يتمسك نادي مانشستر سيتي بنجمه المُخضرم بيرناردو سيلفا رغم اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بخدماته.

وشارك بيرناردو سيلفا في تحقيق إنجازات السيتي خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبحسب الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن إدارة مانشستر سيتي أرسلت رسمياً عرضها من أجل توقيع عقد جديد مع بيرناردو سيلفا.

وأشار رومانو إلى أن السيتي أبلغ إدارة ناديي برشلونة وباريس سان جريمان بقراره الأخير بعدم التفاوض بشأن بيع بيرناردو سيلفا.

 

وأكد الصحفي الخبير على أن إدارة مانشستر سيتي واثقة من قدرتها على الحصول على الضوء الأخضر من بيرناردو سيلفا لتوقيع العقد الجديد.

ويبلغ بيرناردو سيلفا من العُمر 28 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المُهاجم، وينتهي تعاقده الحالي مع السيتي في يونيو 2025.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل لأصحاب القمصان السماوية في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب 307 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 55 هدفاً، وصنع 59 هدفاً لزملائه.

#مانشستر سيتي #بيرناردو سيلفا #برشلونة

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