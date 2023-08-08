تشيلسي يُنعش حلمه القديم بضم نيمار

وكالات / سما /

يسعى نادي تشيلسي لاستغلال اقتراب نيمار من مُغادرة باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدماته.

ويأتي ذلك في إطار سعي تشيلسي لتعزيز صفوفه من أجل خوض تحديات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي على أرضٍ صلبة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن نيمار أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي.

وذكر التقرير أن تشيلسي عقد مُحادثات مبدئية من أجل ضم النجم البرازيلي لتشكيلة البلوز، وكان اسم نيمار قد ارتبط سابقاً بخطوة انتقال مُحتملة للنادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راتب نيمار الباهظ أبعد عدة أندية عن مسار التفاوض معه، ولكن قدرات تشيلسي المالية ستجعل من النادي الإنجليزي الوجهة المثالية له.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن خطوة نيمار المُستقبلية، وستُجيب عن السؤال بشأن إمكانية رحيله بالفعل عن القلعة الباريسية.

ويبلغ نيمار من العُمر 31 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وينتهي تعاقده مع الباريسيين في يونيو 2025.

وكان اللاعب المُخضرم قد انضم للباريسيين في 2017 قادماً من برشلونة، ومنذ ذلك الحين لعب 173 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 118 هدفاً، وصنع 77 هدفاً لزملائه.