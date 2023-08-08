  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صحفي مدريدي يثير التفاؤل حول انتقال مبابي إلى الريال

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي مدريدي يثير التفاؤل حول انتقال مبابي إلى الريال



وكالات / سما /

أكد رودريجز فايز الصحفي الإسباني الشهير المختص بأخبار ريال مدريد لدى شبكة “ESPN” على انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف لصفوف ريال مدريد.

وانهارت تماماً العلاقة بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان بعد قرار اللاعب برحيله عن النادي عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وبالرغم من محاولات إدارة باريس سان جيرمان بتمديد عقده، إلا أن اللاعب قد رفض ذلك لتقرر الإدارة عدم سفره مع الفريق للجولة الآسيوية، بالإضافة إلى منعه من التدريب مع الفريق كخطوة تؤكد رغبة النادي في رحيله هذا الصيف.

من جانب ريال مدريد، فإن النادي الملكي لم يتحرك رسمياً حتى الآن لضم هدفه الرئيسي في كل صيف منذ عدة سنوات، كيليان مبابي، حيث لا يرغب في الدخول بمشاكل اللاعب مع ناديه، مفضلاً الانتظار حتى ينهي مبابي الأمر مع باريس قبل أن يقدم الريال عرضه الرسمي.

وتحدث رودريجو فايز في حلقته الأخيرة عبر قناته الرسمية بموقع “اليوتيوب” قائلاً “كيليان مبابي سينتقل إلى ريال مدريد، وسيتوصل باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى اتفاق، هذا مؤكد”.

#كيليان مبابي #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

الاقتصاد بغزة توضّح سبب منع استيراد الزي المدرسي

يديعوت: هذا هو البديل للانفصال عن الفلسطينيين..

جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد يوم من انتحار زميله

"يسرائيل هيوم": سيناريو "مرعب" للحرب القادمة مع حزب الله والفلسطينيين

إسرائيل: الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا سيشمل سكان غزة الأميركيين

الأخبار الرئيسية

أستراليا تغير سياستها لصالح الفلسطينيين وتقرر استخدام هذه المصطلحات ..

سموتريتش: نتنياهو يؤيد قراري بتجميد ميزانية التعليم للمقدسيين

image_processing20230808-810011-rwk58

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتفجر منزل الشهيد خروشة

t7EcQ

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

أبو مرزوق: رفضنا مشروعا أميركيا لإقامة دولة في قطاع غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية