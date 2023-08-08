صحفي مدريدي يثير التفاؤل حول انتقال مبابي إلى الريال

وكالات / سما /

أكد رودريجز فايز الصحفي الإسباني الشهير المختص بأخبار ريال مدريد لدى شبكة “ESPN” على انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف لصفوف ريال مدريد.

وانهارت تماماً العلاقة بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان بعد قرار اللاعب برحيله عن النادي عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وبالرغم من محاولات إدارة باريس سان جيرمان بتمديد عقده، إلا أن اللاعب قد رفض ذلك لتقرر الإدارة عدم سفره مع الفريق للجولة الآسيوية، بالإضافة إلى منعه من التدريب مع الفريق كخطوة تؤكد رغبة النادي في رحيله هذا الصيف.

من جانب ريال مدريد، فإن النادي الملكي لم يتحرك رسمياً حتى الآن لضم هدفه الرئيسي في كل صيف منذ عدة سنوات، كيليان مبابي، حيث لا يرغب في الدخول بمشاكل اللاعب مع ناديه، مفضلاً الانتظار حتى ينهي مبابي الأمر مع باريس قبل أن يقدم الريال عرضه الرسمي.

وتحدث رودريجو فايز في حلقته الأخيرة عبر قناته الرسمية بموقع “اليوتيوب” قائلاً “كيليان مبابي سينتقل إلى ريال مدريد، وسيتوصل باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى اتفاق، هذا مؤكد”.