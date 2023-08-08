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باريس سان جيرمان يُعلن عن ضم جونسالو راموس - سما الإخبارية

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باريس سان جيرمان يُعلن عن ضم جونسالو راموس

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يُعلن عن ضم جونسالو راموس



وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن التعاقد مع المُهاجم البرتغالي الشاب جونسالو راموس قادماً من نادي بنفيكا.

ويأتي التعاقد مع راموس في ظل حاجة النادي للتعاقد مع مُهاجم جديد مع إمكانية رحيل كيليان مبابي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الباريسي فيديو تشويقي للإعلان عن الصفقة، حيث ظهر فيه أسطورة النادي البرتغالي بيدرو باوليتا وهو يتحدث عن مسيرته مع الفريق، قائلاً لشخصٍ يُكلمه غير ظاهر في الصورة :”الآن دورك لكتابة التاريخ في باريس سان جيرمان، أهلاً بكَ في نادينا”.

 

وظهرت بعد ذلك لقطات من مُباراة البرتغال ضد سويسرا في كأس العالم الماضي، حينها شارك راموس وسجل ثلاثة أهدافٍ “هاتريك” في مرمى يان سومر في دور ثمن النهائي.

 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن الصفقة تمت بقيمة تساوي 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمُتغيرات.

وأكد الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن صفقة راموس ستكون إعارة مع الالتزام بالشراء في 2024 نظراً لضوابط اللعب المالي النظيف.

 
#جونسالو راموس #باريس سان جيرمان

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