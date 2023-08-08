رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الفتى رمزي حامد متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ استشهاد الفتى رمزي حامد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد

_ الرئيس يهاتف والدي الشهيدين رمزي حامد وقصي معطان معزيًا

_ قرار رئاسي بتعيين قدورة فارس رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير

_ الأحمد يبحث مع قائد الجيش اللبناني التطورات في مخيم عين الحلوة

_ محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

_ عودة والطيبي يقدمان العزاء برفقة غنام بشهيد برقة

_ اشتية يطالب الكونغرس بالتصويت لصالح الاعتراف بالدولة وإلغاء القوانين المعادية لفلسطين

_ بتوجيهات الرئيس. "شؤون اللاجئين" وسفارة فلسطين في لبنان توزعان وجبات غذائية على النازحين من مخيم عين الحلوة

_ مجلس الوزراء يحيل عطاءً بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة كهرباء قطاع غزة

_ جهود دبلوماسية لاستصدار قرار رأي وفتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية وجود الاحتلال

_ واشنطن: نشطاء يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية

الأيام:

_ رام الله: استشهاد فتى في سلواد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن قبل أيام

_ "السلام الآن": إسرائيل تناقش غدًا 28 خطة بناء استيطانية جديدة في الضفة

_ الاحتلال يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعتقله في يعبد

_ مواجهات خلال التصدي لاقتحام الاحتلال جنين.. مستوطنون يشرعون في إقامة منشأة قرب بئر أثرية

_ جيش الاحتلال يعتزم توسيع نطاق وحرية عمل وحداته في الضفة وخاصة مخيم جنين

_ تعيين قدورة فارس رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير

_ نتنياهو يجدد رفضه لدولة فلسطينية : إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الأمنية العليا

_ الحكومة: إحالة عطاء لترميم شبكة الكهرباء في القطاع

_ الاحتلال يرفض مجددًا الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

_ ستة قتلى خلال غارات إسرائيلية في محيط دمشق

_ أميركا: نشطاء يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" ضمن المنظمات الإرهابية

القدس:

_ شهيد متأثرا بإصابته في سلواد

_ إسرائيل تصادق على مخطط قطار العفولة – جنين

_ نتنياهو يدعي: دولة فلسطينية لن تقوم وعلاقات مع السعودية ليست مشروطة باتفاق رسمي

_ مصادر عبرية: الجيش يعتزم توسيع عمليات الاغتيال بالضفة

_ الحكومة تحيل عطاءً لترميم شبكة كهرباء القطاع وتخصص موازنة لإعادة إعمار مخيم نور شمس

_ الامتناع عن إخلاء مواقع عشوائية يشجع المستوطنين على استفزاز الفلسطينيين

_ المراعي أحد أساليب السيطرة على الأراضي الفلسطينية

_ أميركيون يطالبون بإدراج "شبيبة التلال" ضمن المنظمات الإرهابية