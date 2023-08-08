بن غفير آخر من يعلم بقضية أمنية تحت مسؤوليته!

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة ريشت كان العبرية، أن وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، كان آخر من يعلم بقضية أمنية وقعت تحت مسؤوليته في الأيام الأخيرة.

وبحسب القناة العبرية، فإن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، أخفت عن بن غفير، معلومات تتعلق بقضية تهريب كميات كبيرة من الهواتف النقالة لأسرى فلسطينيين داخل أحد السجون الأمنية.

ووفقًا للقناة، فإن بن غفير قرر استدعاء المفوضة لإجراء محادثات معها بسبب تكرار إخفاء المعلومات عنها.

وقالت مصادر مقربة من بن غفير، إن هذا حادث خطير، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها المفوضة بذلك.