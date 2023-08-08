نتنياهو تجاهل طلبًا أميركيًا بشأن موقفه من عنف المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

أعرب أعضاء الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي الذين التقوا بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قلقهم بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ولم يذكر مكتب نتنياهو أي من تصريحات أو أحاديث أعضاء الوفد الأميركي في البيان الذي وزعه على وسائل الإعلام واقتبس ما يريده فقط. كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء.

وقال رئيس الوفد الأميركي، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن الوفد سأل نتنياهو عن عنف المستوطنين وطلب سماع رأيه في ذلك، لكنه تحدث عن الجهود المبذولة للترويج لاتفاقية تطبيع وسلام مع السعودية.

وأشار إلى أن نتنياهو تحفظ عن الحديث حول العنف، فيما أكد الوفد على أهمية تعزيز التحركات التي من شأنها تمكين حل الدولتين.