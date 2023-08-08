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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتركزت الاعتقالات في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، والتي اعتقل منها ما لا يقل عن 13 مواطنًا، غالبيتهم من عائلة البرغوثي.

ومن بين المعتقلين 5 من المحررين، هم ياسر الفحل، والشقيقان زاهي وساهر البرغوثي، وأنس البرغوثي، وقسام البرغوثي.

وفي الخليل، اعتقل موسى عوض، والجريح أبي أبو ماريا، وكلاهما من بلدة بيت أمر.

فيما اعتقل من بيت لحم، عباس صدوق، وهاني أبو طربوش، ومحمد الحمور، وعمر دعدرة.

بينما اعتقل المحرر محيي الدين نجم من سيريس جنوب جنين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وسط اعتقالات عشوائية طالت العديد من المواطنين الذين لم يحدد عددهم بعد.

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