قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتفجر منزل الشهيد خروشة

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس هذه الليلة، معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وفجرت منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق والرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة بالمدينة خلال التصدي للقوات المقتحمة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية إلى 58 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز تم علاجهم ميدانيا، وكذلك 12 شخصا أصيبوا بشظايا رصاص قوات الاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته عملت في مخيم عسكر للاجئين، ودمرت منزل عبد الفتاح خروشة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي قتل فيها 2 من المستوطنين في 26 شباط/فبراير الماضي.



و اسستهدف جيش الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وسمعت اصوات انفجارات متتالية بين الحين والاخر.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات جديدة باتجاه حاجز بيت فوريك شرق نابلس.