  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يستقبل السبّاح يزن البوّاب

الإثنين 07 أغسطس 2023 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل السبّاح يزن البوّاب



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، السبّاح يزن البوّاب الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب العربية التي اقيمت مؤخرا في الجزائر

وهنأ الرئيس السباّح البوّاب على الانجاز الذي حققه للرياضة الفلسطينية، مشيدا بدور اللجنة الأولمبية الفلسطينية في دعم الرياضة الفلسطينية والرياضيين المتميزين.

وأكد الرئيس على أهمية المشاركات الرياضية الفلسطينية في المسابقات العربية والدولية لرفع اسم فلسطين عاليا.

وشدد  على دعمه الكامل للشباب الفلسطيني وإبراز دوره الايجابي، متمنيا للرياضة الفلسطينية تحقيق المزيد من الإنجازات.

#يزن البواب

الأكثر قراءة اليوم

"الكابينت" يقر "تسهيلات" لدعم السلطة

استشهاد فتى برصاص مستوطن قرب رام الله

يديعوت: هذا هو البديل للانفصال عن الفلسطينيين..

"يسرائيل هيوم": سيناريو "مرعب" للحرب القادمة مع حزب الله والفلسطينيين

أسعار صرف العملات

إسرائيل: الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا سيشمل سكان غزة الأميركيين

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

t7EcQ

الشيخ يلتقي رئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

أبو مرزوق: رفضنا مشروعا أميركيا لإقامة دولة في قطاع غزة (فيديو)

الكونغرس 1.jfif-6582cd8f-5ded-4793-bada-9c4871a8c030

اشتية لوفد من الكونغرس الأمريكي: استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة

الدعليس يصدر توجيهاته لإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة

photo_2023-08-07_16-53-40

جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد يوم من انتحار زميله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية