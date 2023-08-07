الرئيس عباس يستقبل السبّاح يزن البوّاب

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، السبّاح يزن البوّاب الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب العربية التي اقيمت مؤخرا في الجزائر

وهنأ الرئيس السباّح البوّاب على الانجاز الذي حققه للرياضة الفلسطينية، مشيدا بدور اللجنة الأولمبية الفلسطينية في دعم الرياضة الفلسطينية والرياضيين المتميزين.

وأكد الرئيس على أهمية المشاركات الرياضية الفلسطينية في المسابقات العربية والدولية لرفع اسم فلسطين عاليا.

وشدد على دعمه الكامل للشباب الفلسطيني وإبراز دوره الايجابي، متمنيا للرياضة الفلسطينية تحقيق المزيد من الإنجازات.