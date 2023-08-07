بتوجيهات الرئيس: توزيع وجبات غذائية على النازحين من مخيم عين الحلوة

بيروت/سما/

وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان اليوم الاثنين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وجبات غذائية على اللاجئين النازحين من مخيم عين الحلوة الى مدراس "الأونروا" في مخيم "المية ومية" وفي مدينة صيدا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي: "إن دائرة شؤون اللاجئين وسفارة دولة فلسطين تواصل تلبية احتياجات النازحين في مدارس الأونروا، من خلال تأمين وجبات الإفطار والغداء بشكل يومي، بالإضافة الى توفير المياه والخبز ومتطلبات الأطفال".

ولفت الى أن عملية التوزيع شملت 500 وجبة إفطار، و500 وجبة غذاء ساخنة للأسر النازحة، كما شملت توزيع المياه المعدنية والعصائر، وستستمر عملية التوزيع لمدة اسبوع.

وأوضح أن مدراس "الأونروا" في صيدا تضم عدداً كبيراً من العائلات الفلسطينية اللاجئة التي نزحت من مخيم عين الحلوة الى مدارس "الأونروا" في صيدا ومخيم المية مية جراء الاشتباكات التي شهدها المخيم الأسبوع الماضي، لافتاً الى أن الأسر النازحة لا تملك قوت يومها بعدما فقدت أعمالها وتركت ما تملكه داخل المخيم، وهي بحاجة الى المزيد من الدعم والمساعدات للتخفيف من معاناتها.

وأشار أبو هولي، الى أن دائرة شؤون اللاجئين بالتنسيق مع سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، تواصل اتصالاتها مع كل الأطراف المعنية وخاصة وكالة الغوث الدولية "اونروا"، والهلال الأحمر الفلسطيني، والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية للتخفيف من معاناة النازحين من عين الحلوة وتوفير متطلباتهم الأساسية ولا سيما ما يتعلق بالمستلزمات الحياتية.

وأكد أن منظمة التحرير وفصائلها حريصة على أمن واستقرار مخيم عين الحلوة وجواره، وجهودها تصب في الحفاظ على الهدوء وتثبيت وقف إطلاق النار وعودة النازحين الى المخيم، ونزع فتيل الاحتقان من خلال تسليم القتلة لسلطات الأمن اللبنانية.

وأشرف على عملية توزيع المساعدات والوجبات الغذائية فريق دائرة شؤون اللاجئين ودائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين برئاسة مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، الذي عبر عن شكره للهلال الأحمر الفلسطيني وللمنظمات الأهلية التي قدمت خدماتها للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يشار الى ان "الأونروا" فتحت مدرسة عسقلان في مخيم المية ومية (يبعد 4 كيلومترات إلى الشرق من صيدا) والمطل على عين الحلوة، ومدرسة نابلس في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا، بالإضافة الى مدرسة عكا في صيدا القديمة لاستقبال مئات العائلات الفلسطينية التي نزحت من مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدها المخيم الأسبوع الماضي.