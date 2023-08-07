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نتنياهو لوفد من الكونغرس الأمريكي: "يجب خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران"

الإثنين 07 أغسطس 2023 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لوفد من الكونغرس الأمريكي: "يجب خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران"



القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى "خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران"، مؤكدا على أن "إسرائيل" ستفعل ما بوسعها لحماية نفسها "مع أو بدون توقيع واشنطن اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي".

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القدس الغربية وفدا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين نيابة عن "أيباك" (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية وهي أقوى جماعات الضغط الموالية لإسرائيل بالولايات المتحدة)، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

وقال نتنياهو للوفد الذي ضم 24 عضو كونغرس وترأسه حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ومايكل توشين رئيس "أيباك": "الشيء الأكثر أهمية هو خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران، والشيء الثاني هو استغلاله إذا فشل كل شيء آخر".

وأضاف: "لا نريد عالما يمكن لإيران أن تهدد فيه نيويورك أو واشنطن أو لوس أنجلوس أو أي مكان آخر بأسلحة نووية، وبالتأكيد لا نريد عالماً يستطيعون فيه تدمير إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "سنفعل كل ما في وسعنا، مع أو بدون اتفاق، لحماية أنفسنا".

وخاض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، اعتبارا من أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، لكن هذه المفاوضات المتوقفة حاليا لم تصل إلى اتفاق حتى اليوم.

وأعلنت إسرائيل مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي حتى لو اضطرت للتحرك "منفردة".

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