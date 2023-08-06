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عائلة الأسير دقة: رفض الإفراج المبكر عن وليد قرار بإعدامه

الإثنين 07 أغسطس 2023 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الأسير دقة: رفض الإفراج المبكر عن وليد قرار بإعدامه



القدس المحتلة/سما/

قالت عائلة الأسير المريض وليد دقة إن، "المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد، أصدرت اليوم الإثنين الموافق 7 آب 2023، قراراً برفض الإفراج المبكر عنه، رغم الخطورة البالغة على حياته، نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في "عيادة سجن الرملة". 

ووفقًا للعائلة فإن، "الأسير دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وتابعت "إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون".

وذكرت أنه رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت العائلة "نستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة".

وأضافت "وسنواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا

#عائلة الاسير وليد دقة

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