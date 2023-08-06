الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدين معطان وحامد

رام الله/سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، فتحي حامد من بلدة سلواد شرق رام الله معزيا باستشهاد نجله رمزي، الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته برصاص مستوطن.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وهاتف الرئيس أيضا، جمال معطان من قرية برقة شرق رام الله، معزيا باستشهاد نجله قصي، الذي ارتقى برصاص مستوطن.

وأعرب سيادته، خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه ومواساته باستشهاد الشاب قصي معطان، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.