"المحامين العرب" يدين جريمة إغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في جنين

القاهرة/سما/

أدان الأمين لاعام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، إغتيال الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان بجنين شمال الضفة الغربية.

وقال بنعيسى، في بيان اليوم الاثنين، "إن الاحتلال مستمر في جرائم الاغتيال التي يتبعها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بتصفيته للشبان الثلاثة بإطلاق النار عليهم بكثافة خلال تواجدهم داخل سيارتهم ومنعه لوصول سيارات الإسعاف لمكان تواجدهم".

وأضاف أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ترصد جنود الاحتلال الإسرائيلي بالشبان، وإطلاق النار على سيارتهم لتصفيتهم.

ودعا بنعيسى المجتمع الدولي "لوضع حد لغطرسة الاحتلال المارق على الشرعية الدولية ومحاسبته على جرائمه، وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل"، مؤكدا على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.