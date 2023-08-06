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جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد يوم من انتحار زميله

الإثنين 07 أغسطس 2023 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد يوم من انتحار زميله



القدس المحتلة/سما/

أقدم جندي إسرائيلي من لواء "كفير" على الانتحار مساء اليوم الاثنين.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الجندي أور دونيو من لواء كفير أقدم على الانتحار قبل قليل.

وقالت إنه "بعد يوم واحد من دفن زميله الذي أحرق نفسه جراء معاناته من حالة نفسية بسبب أحداث صعبة جرت معه خلال حرب 2014 بغزة - انتحر اليوم أيضا الجندي دونيو من سكان المنطقة الجنوبية حيث عاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب خدمته العسكرية".

ولواء كفير يعرف أيضا باللواء رقم 900 هو أحد ألوية الجيش الإسرائيلي يتمركز تاريخياً في الضفة الغربية المحتلة.

#اسرائيل

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