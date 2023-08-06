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تشييع جثمان الشهيد الفتى رمزي حامد في سلواد

الإثنين 07 أغسطس 2023 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد الفتى رمزي حامد في سلواد



رام الله/سما/

 شيع أبناء شعبنا في بلدة سلواد شرق رام الله، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عاما)، الذي ارتقى اليوم متأثراً بإصابته.

وانطلق موكب التشييع من مجمع رام الله الطبي، باتجاه منزل عائلة الشهيد في بلدة سلواد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان.

وجرت صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة مدرسة سلواد الأساسية للبنين، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارع البلدة وسط هتافات غاضبة على جريمة قتل الفتى حامد، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة شهداء سلواد.

وكان الفتى رمزي حامد (17 عاما) قد استشهد صباح اليوم، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل عدة أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي، إن الشهيد حامد ارتقى صباح اليوم نتيجة إصابته بجلطة رئوية حادة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن.

وأوضح رئيس بلدية سلواد رائد حامد لـ"وفا"، أن مستوطنا أطلق الرصاص على حامد يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 أثناء تواجده في مركبته قرب مستوطنة "عوفرا".

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#الشهيد رمزي حامد

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