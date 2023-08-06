  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد بغزة توضّح سبب منع استيراد الزي المدرسي

الإثنين 07 أغسطس 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة توضّح سبب منع استيراد الزي المدرسي



غزة/سما/

قال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة جمال مطر، إن مصانع الملابس المحلية لديها القدرة الكافية على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من حيث الجودة والسعر.

وأضاف مطر خلال جولة للصحفيين، نظمتها الوزارة على عدد من مصانع الخياطة مع اقتراب موعد الموسم المدرسي، أن الوزارة وفي إطار حماية المنتجات المحلية، منعت استيراد الزي المدرسي نهائياً لتحقيق اكتفاء ذاتي من الزي المدرسي، علاوةً على تصدير الزي المدرسي للمحافظات الشمالية، وحماية صناعة الجلباب الشرعي وبنطلون الجينز والملابس الرياضية وبعض منتجات ملابس الأطفال.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات لمصانع الخياطة في قطاع غزة، من خلال الاعفاء من رسوم التراخيص الصناعية المتراكمة، والاعفاء بنسبة 50% من الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة صناعية لأول مرة، إلى جانب تقديم دعم حكومي في مجال الكهرباء، ومنح خصومات على الرسوم الجمركية للمواد الخام، ومنح تسهيلات إضافية لمصانع الخياطة في المنطقة الصناعية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصنع جبر محمد جبر، إن مصانع الخياطة استعادت عافيتها بعد حالة الركود، مؤكداً أن مصنعه ينتج كميات كبيرة من الزي المدرسي نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل المحلات المحلية، وهذا النشاط وفر الكثير من فرص العمل للشباب العاطلين مقارنة بالأعوام السابقة.

#الاقتصاد بغزة

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين

"الكابينت" يقر "تسهيلات" لدعم السلطة

استشهاد فتى برصاص مستوطن قرب رام الله

أسعار صرف العملات

يديعوت: هذا هو البديل للانفصال عن الفلسطينيين..

إسرائيل: الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا سيشمل سكان غزة الأميركيين

حراك سياسي مهم ينشط بالمنطقة.. اشتية: الأموال المحتجزة من حقوقنا

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-06_18-47-21

طروش الكتوم وأبوصويص المشتبك في كل اقتحام .. من هم شهداء كتيبة جنين؟

كريس-قان-هولين-سيناتور-ديمقراطي100-730x438

سيناتور ديمقراطي يدعو بايدن لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

يديعوت: هذا هو البديل للانفصال عن الفلسطينيين..

"يسرائيل هيوم": سيناريو "مرعب" للحرب القادمة مع حزب الله والفلسطينيين

نتنياهو: دولة فلسطينية لن تقوم إلى جانب "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية