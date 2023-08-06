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"إسرائيل" تنشئ غرف طوارئ محصنة في"سديروت"

الإثنين 07 أغسطس 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنشئ غرف طوارئ محصنة في"سديروت"



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة العبرية 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إنشاء غرف طوارئ محصنة في مستوطنة "سديروت" قرب غزة.

وذكرت القناة أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل 6 ملايين شيقل (1.6 مليون دولار أمريكي) لإنشاء غرف طوارئ محصنة في "سديروت".

يذكر أن مستوطنة "سديروت" الواقعة في ما يسمى مستوطنات "غلاف غزة" على حدود القطاع، تتعرض لقصف صاروخي خلال أي تصعيد عسكري تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

وخصصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ملايين الدولارات كموازنة لإنشاء الملاجئ المحصنة ومراكز الإيواء لضمان سلامة الإسرائيليين خلال أي مواجهة مع الفصائل الفلسطينية.

#اسرائيل #سديروت

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