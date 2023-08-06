الرجوب يكرم أبطال فلسطين في دورة الألعاب العربية

رام الله/سما/

كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، أبطال فلسطين المتوجين بميداليات دورة الألعاب العربية التي أقيمت مؤخراً في الجزائر، خلال حفل في مبنى الإدارة العامة لشركة "جوال".

وقال الرجوب: "سعداء بهذا الإنجاز الرياضي الذي جاء في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها فلسطين"، مشيدا بالرياضيين المتوجين الذين أظهروا انتمائهم لقضيتهم في هذه المشاركة الاستثنائية التي كانت حصيلتها 16 ميدالية ملونة.

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية بصدد عمل تكريم مركزي لكافة الرياضيين من مختلف الألعاب الذين حققوا إنجازات خلال الفترة الماضية، داعياً مجالس إدارة الاتحادات إلى الاضطلاع بدورها ورسم خارطة طريق لتأهيل رياضيين أولمبيين من داخل الوطن والشتات وفق معايير فنية صحيحة.

وأكد الرجوب أن الرياضة الفلسطينية هي عنصر وحدة لكل الفلسطينيين، وتمثل ركيزة في المشروع الوطني، شاكرا شركة "جوال" على دورها في رعاية الحركة الرياضية الفلسطينية وأنشطتها المختلفة في جناحيّ الوطن.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم بجهود اللجنة الأولمبية ورئيسها الرجوب، أن الرياضة عنوان كبير وجسر تواصل ما بين فلسطين وشعوب العالم، لتقديم الرسالة الوطنية للعالم.

وأشار إلى الحضور الفلسطيني في الدورة العربية كان بارزاً من خلال إنجازاته، والعلاقة المميزة التي تربط الشعبيّن الفلسطيني والجزائري سوياً، موكداً على استمرارية الشراكة الاستراتيجية ما بين مجموعة الاتصالات والرياضة، كونها بوابة الاتصال مع الشباب الفلسطيني الذي يمثل مستقبلنا.

يشار إلى أن السبّاحة فاليري ترزي كانت قد توجت في الدورة العربية بذهبيتيّن وثلاث فضيات وبرونزية، والسبّاح يزن البواب بذهبيتيّن، وحلا القاضي بفضية الكاراتيه.