فيديو: جرحى في انفجار بشرق إسطنبول

أعلن محافظ كوجالي إصابة 12 شخصا، حالة اثنين مهم حرجة، جراء انفجار وقع اليوم الاثنين في مخزن للغلال بميناء درينجة شرق إسطنبول.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا قويا في المخزن التابع لمديرية الحبوب الحكومية أعقبه تصاعد سحب من الدخان.

وقال رئيس بلدية درينجة زكي أيغون في تصريحات لوسائل إعلام تركية إن "أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، لكنه كان انفجارا عنيفا ولم يصاحبه حريق".

ورجح أيغون أن يكون الانفجار ناجما عن ضغط غاز، مشيرا إلى إرسال بعض الجرحى للمستشفيات.

وما زال الدخان يتصاعد من مكان الانفجار الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف والمطافئ، وسمع سكان المنطقة والنواحي المجاورة دوي الانفجار.