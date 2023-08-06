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المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطلق حملة "بادر أنت قادر"

الإثنين 07 أغسطس 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطلق حملة "بادر أنت قادر"



رام الله/سما/

 أطلق المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الاثنين، فعاليات حملة "بادر أنت قادر" والتي تنفذها المجموعات الشبابية (إسناد) المنضوية تحت مظلة المجلس منذ ثلاث سنوات.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، "نفذ ما يزيد عن 1500 شابة وشاب فلسطينيون مبادرات وأنشطة مجتمعية ووطنية، شملت 16 فعالية، استهدفت الأماكن المهددة بالمصادرة والمحاطة بجدار الفصل والضم العنصري، وانتشرت الفعاليات من جنين شمالا حتى رفح جنوبا".

وأفاد المجلس بأن الهدف من تنفيذ مثل هذه الأنشطة والمبادرات، هو تعزيز روح العمل التطوعي وتقوية الانتماء الوطني في صفوف الشباب الفلسطيني.

#المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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