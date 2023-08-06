تكريم أوائل الثانوية العامة في محافظة قلقيلية

قلقيلية/سما/

نظّمت مديرية التربية والتعليم بقلقيلية، اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، حفل تكريم للطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة تحت شعار فوج الشهيد "مجدي عرعراوي"، في قاعة سرايا السلطان بالمدينة.

وهنّأ المحافظ رواجبة الطلبة المتفوقين وذويهم على هذا النجاح، مشددا على أهمية التعليم في معركة التحرر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ودوره في اجتثاث الاحتلال.

بدوره، هنأ مدير عام تربية قلقيلية أمين عواد الطلبة بنجاحهم، مثمنا دور أسرة التربية والتعليم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة.

وتخلل الحفل الذي أشرف على تنظيمه قسم النشاطات الطلابية، على فقرات فنية متنوعة بدأت بقصيدة شعرية للطالبة آمنة أبو خالد من مدرسة بنات كفر قدوم، وفقرات فنية لفرق مدارس بنات جينصافوط الثانوية، وبنات جيّوس الأساسية، وتم تكريم الأوائل على مستوى المحافظة، إضافة إلى الطلبة الناجحين من ذوي الإعاقة.

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