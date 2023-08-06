"الاقتصاد" تطلق المنحة العينية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

رام الله/سما/

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من المنحة العينية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من الحكومة السويدية.

وتأتي المنحة ضمن برنامج "الإصرار لنواصل المشوار"، الذي تنفذه الوزارة لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني، وتمكين المشاريع وضمان تمكين الأعمال للفئات المستهدفة، وتحسين جودة منتجاتهم وشمولية الخدمات الفنية والتمويلية التي تحتاجها تلك الاعمال .

ويبدأ التسجيل للمنحة اليوم وحتى الاثنين المقبل عبر الرابط https://forms.gle/kTWdthvFPwu5WteQ6.

وتعتمد المنحة على دعم الابتكار والرقمنة وما يلزم لإدماج تكنولوجيا المعلومات في تطوير الأعمال متناهية الصغر والصغيرة جدا التي تقودها النساء، وتحديدا النساء الناجيات من العنف، والشباب والشابات من ذوي الإعاقة.

وتقدم المنحة مبلغا ماليا لتمويل شراء مدخلات الإنتاج، بما يشمل سلسلة التوريد اللازمة لضمان استدامة الأعمال (آلات ومعدات الإنتاج، وأجهزة كهربائية والكترونية) التي تضمن استدامة المشروع.

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