خوري: كنيسة المهد إرث وطني فلسطيني سنحافظ عليه

بيت لحم/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، إن كنيسة المهد هي ارث وطني فلسطيني، مؤكداً استعداد اللجنة لتسخير كافة الامكانيات للحفاظ على هذا الصرح الديني والوطني.

جاء ذلك لدى لقاء خوري اليوم الاثنين، الوكيل البطريركي للروم الارثوذكس في بيت لحم، مطران المهد المتروبوليت ڤينذكتوس، بحضور اعضاء وطاقم اللجنة الرئاسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي تعمل اللجنة الرئاسية على تنفيذها لصالح كنيسة المهد، والتي من شأنها أن تخدم أبناء الكنيسة والمجتمع.