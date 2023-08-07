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انفجار عبوة ناسفة قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة

الإثنين 07 أغسطس 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار عبوة ناسفة قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة



القدس المحتلة/سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، انفجار عبوة ناسفة، قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية، دون التسبب بأضرار أو إصابات.


وقال الجيش، في بيان، “انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع داخل منطقة فلسطينية بمحاذاة السياج الأمني بالقرب من قرية عرقة القريبة من جنين” شمالي الضفة الغربية.
وأضاف: “لم تقع إصابات أو أضرار”.


ونفى جيش الاحتلال تقارير محلية قالت إن الانفجار نتج عن قذيفة صاروخية.


وقال: “الحدث ليس ناجماً عن إطلاق قذيفة صاروخية”.


وأقامت إسرائيل، منذ سنوات، جداراً إسمنتياً تتخلله أسيجة غالبيته في عمق الضفة الغربية، وجزء منه قرب خط حدود 1967، بداعي منع التسلل من الضفة إلى إسرائيل.

#عبوة ناسفة

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