محافظ جنين يُطلع وفدا فيتناميا على انتهاكات الاحتلال

جنين/سما/

أطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الإثنين، وفدا فيتناميا على الأوضاع في المحافظة، واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وضم الوفد الضيف، رئيسة اتحاد منظمات الصداقة الفيتنامية مع شعوب العالم نجوين فووج نجا، ورئيس اللجنة الفيتنامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني السفير نجوين كوانج خاي، وسفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، بحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب، ومدير المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الشمال يوسف الزعبي.

واستعرض المحافظ أمام الوفد الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة التي كان آخرها اغتيال ثلاثة شبان بدم بارد، إضافة إلى حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الأخير على جنين ومخيمها.

وأشاد الرجوب بعمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط الشعبين والموقف الفيتنامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز هذه العلاقات بين الجانبين في مجالات متنوعة، لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

من جهتها، عبرت نجوين عن سعادتها بهذه الزيارة للأراضي الفلسطينية، وشددت على الموقف الفيتنامي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، إضافة إلى ضرورة دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها.

وقالت: "إن فلسطين وفيتنام تشكلان نموذجا نضاليا من أجل التحرر والبناء والتنمية".

كما زار الوفد الفيتنامي مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، واستمع من رئيسها محمد الصباغ إلى شرح مفصل عن العدوان وحجم الدمار.

وقال السفير طميزي، إن هذه الزيارة التضامنية تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تربط فلسطين بفيتنام، لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين فلسطين وفيتنام منذ عام 1988