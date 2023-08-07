الهباش يطالب بتقديم "بن غفير" لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

رام الله / سما /

طالب الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بتقديم المدعو الإرهابي " ايتمار بن غفير " وزير ما يسمى بالأمن الدخلي في حكومة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل رداً على مطالبته بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله .



وقال الهباش في بيان صحفي أن هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين وحرق قراهم ومدنهم تؤكد بشكل جلي طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته.



وأضاف قاضي القضاة أن حكومة الاحتلال تتكون من المنظومة الارهابية التي تضم بن غفير وسيموتريتش ومجموعات المستوطنين الإجرامية وهي التي تتحكم بها وبقراراتها، داعيا المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة ومحاصرتها وفرض العقوبات الرادعة بحقها لما تمثله من خطر داهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي نفس الوقت تهدد من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين بل وتهدد الإنسانية كلها لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها.